2,8 млн крон гуманітарної допомоги зникли – в Чехії викрили масштабну аферу на українських біженках

19:19, 6 грудня 2025
Зловмисники оформлювали субсидії на житло від імені жінок, які не підозрювали про махінації.
Фото ілюстративне
Фото ілюстративне
У чеському місті Острава чотирьох людей звинуватили у привласненні майже 2,8 млн чеських крон, призначених для підтримки українських біженок.

Про це повідомили Novinky та POLAR TELEVIZE.

З кінця 2022 до середини 2023 року двоє чоловіків пропонували українським жінкам допомогу в оформленні гуманітарної допомоги. Отримавши їхні банківські дані, шахраї подавали від імені жінок заявки на субсидії для власників житла, які надають біженцям безкоштовне помешкання.

Понад 70 жінок не здогадувалися про махінації.

Отримані кошти переказували на рахунки партнерок зловмисників, які знали про злочинне походження грошей. Їх витрачали на закордонні поїздки та онлайн-покупки.

У поліції не називають національність підозрюваних, лише зазначають, що це «громадяни ЄС із південного сходу Центральної Європи», які тимчасово проживають у Чехії.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

