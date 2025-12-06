  1. В мире
2,8 млн крон гуманитарной помощи исчезли – в Чехии раскрыли масштабную аферу на украинских беженках

19:19, 6 декабря 2025
Злоумышленники оформляли субсидии на жилье от имени женщин, которые не подозревали о махинациях.
2,8 млн крон гуманитарной помощи исчезли – в Чехии раскрыли масштабную аферу на украинских беженках
Фото ілюстративне
В чешском городе Острава четырех человек обвинили в присвоении почти 2,8 млн чешских крон, предназначенных для поддержки украинских беженок.

Об этом сообщили Novinky и POLAR TELEVIZE.

С конца 2022 до середины 2023 года двое мужчин предлагали украинским женщинам помощь в оформлении гуманитарной помощи. Получив их банковские данные, мошенники подавали от имени женщин заявки на субсидии для владельцев жилья, которые предоставляют беженцам бесплатное жилье.

Более 70 женщин не догадывались о махинациях.

Полученные средства переводили на счета партнерок злоумышленников, которые знали о преступном происхождении денег. Их тратили на зарубежные поездки и онлайн-покупки.

В полиции не называют национальность подозреваемых, только отмечают, что это «граждане ЕС с юго-востока Центральной Европы», временно проживающие в Чехии.

