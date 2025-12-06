2,8 млн крон гуманитарной помощи исчезли – в Чехии раскрыли масштабную аферу на украинских беженках

Злоумышленники оформляли субсидии на жилье от имени женщин, которые не подозревали о махинациях.

Фото ілюстративне

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В чешском городе Острава четырех человек обвинили в присвоении почти 2,8 млн чешских крон, предназначенных для поддержки украинских беженок.

Об этом сообщили Novinky и POLAR TELEVIZE.

С конца 2022 до середины 2023 года двое мужчин предлагали украинским женщинам помощь в оформлении гуманитарной помощи. Получив их банковские данные, мошенники подавали от имени женщин заявки на субсидии для владельцев жилья, которые предоставляют беженцам бесплатное жилье.

Более 70 женщин не догадывались о махинациях.

Полученные средства переводили на счета партнерок злоумышленников, которые знали о преступном происхождении денег. Их тратили на зарубежные поездки и онлайн-покупки.

В полиции не называют национальность подозреваемых, только отмечают, что это «граждане ЕС с юго-востока Центральной Европы», временно проживающие в Чехии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.