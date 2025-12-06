  1. Суспільство

Підготовка авто до зими: що потрібно перевірити перед поїздкою водіям

19:37, 6 грудня 2025
Патрульна поліція нагадала водіям, як підготувати авто до зими: що перевірити перед поїздкою.
Підготовка авто до зими: що потрібно перевірити перед поїздкою водіям
Патрульна поліція Києва оприлюднила поради для водіїв щодо підготовки автомобіля до зимового сезону. Правоохоронці наголошують: із настанням морозів дороги стають більш небезпечними, а погодні умови можуть змінюватися за лічені хвилини, тож варто завчасно подбати про справність авто.

У поліції рекомендують перед кожною зимовою поїздкою перевірити:

 Акумулятор
У холодну пору двигун може запускатися важче, тому варто впевнитися, що акумулятор у належному стані. За потреби його потрібно підзарядити або замінити.

 Моторне мастило
Перевірте рівень та стан масла. Якщо необхідно — замініть разом з масляним фільтром.

 Гальмівну систему
Оцініть стан гальмівних колодок та переконайтеся, що ручне гальмо працює справно.

 Зимову гуму
Зимові шини покращують зчеплення з дорогою та знижують ризик ковзання під час ожеледиці й снігопаду.

 Щітки склоочисника та склоомивач
Щітки мають якісно очищати скло від опадів. Для зимового сезону варто використовувати незамерзаючу рідину.

 Аварійний набір
У багажнику бажано мати домкрат, запасне колесо, пускові дроти, зимовий омивач, скребок, буксирувальний трос, рукавички та теплий одяг або ковдру.

