Подготовка авто к зиме: что нужно проверить перед поездкой водителям

Патрульная полиция напомнила водителям, как подготовить автомобиль к зиме: что проверить перед поездкой.

Патрульная полиция Киева опубликовала советы для водителей по подготовке автомобиля к зимнему сезону. Правоохранители отмечают: с наступлением морозов дороги становятся более опасными, а погодные условия могут меняться за считанные минуты, поэтому важно заранее позаботиться о исправности авто.

В полиции рекомендуют перед каждой зимней поездкой проверить:

Аккумулятор

В холодное время двигатель может запускаться сложнее, поэтому важно убедиться, что аккумулятор в надлежащем состоянии. При необходимости его нужно подзарядить или заменить.

Моторное масло

Проверьте уровень и состояние масла. Если необходимо — замените вместе с масляным фильтром.

Тормозную систему

Оцените состояние тормозных колодок и убедитесь, что ручной тормоз работает исправно.

Зимнюю резину

Зимние шины улучшают сцепление с дорогой и уменьшают риск скольжения во время гололедицы и снегопада.

Щетки стеклоочистителя и стеклоомыватель

Щетки должны качественно очищать стекло от осадков. Для зимы следует использовать незамерзающую жидкость.

Аварийный набор

В багажнике желательно иметь домкрат, запасное колесо, пусковые провода, зимний омыватель, скребок, буксировочный трос, перчатки и теплую одежду или плед.

