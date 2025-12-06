Подготовка авто к зиме: что нужно проверить перед поездкой водителям
Патрульная полиция Киева опубликовала советы для водителей по подготовке автомобиля к зимнему сезону. Правоохранители отмечают: с наступлением морозов дороги становятся более опасными, а погодные условия могут меняться за считанные минуты, поэтому важно заранее позаботиться о исправности авто.
В полиции рекомендуют перед каждой зимней поездкой проверить:
Аккумулятор
В холодное время двигатель может запускаться сложнее, поэтому важно убедиться, что аккумулятор в надлежащем состоянии. При необходимости его нужно подзарядить или заменить.
Моторное масло
Проверьте уровень и состояние масла. Если необходимо — замените вместе с масляным фильтром.
Тормозную систему
Оцените состояние тормозных колодок и убедитесь, что ручной тормоз работает исправно.
Зимнюю резину
Зимние шины улучшают сцепление с дорогой и уменьшают риск скольжения во время гололедицы и снегопада.
Щетки стеклоочистителя и стеклоомыватель
Щетки должны качественно очищать стекло от осадков. Для зимы следует использовать незамерзающую жидкость.
Аварийный набор
В багажнике желательно иметь домкрат, запасное колесо, пусковые провода, зимний омыватель, скребок, буксировочный трос, перчатки и теплую одежду или плед.
