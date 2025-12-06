  1. Общество

Подготовка авто к зиме: что нужно проверить перед поездкой водителям

19:37, 6 декабря 2025
Патрульная полиция напомнила водителям, как подготовить автомобиль к зиме: что проверить перед поездкой.
Подготовка авто к зиме: что нужно проверить перед поездкой водителям
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Патрульная полиция Киева опубликовала советы для водителей по подготовке автомобиля к зимнему сезону. Правоохранители отмечают: с наступлением морозов дороги становятся более опасными, а погодные условия могут меняться за считанные минуты, поэтому важно заранее позаботиться о исправности авто.

В полиции рекомендуют перед каждой зимней поездкой проверить:

Аккумулятор
В холодное время двигатель может запускаться сложнее, поэтому важно убедиться, что аккумулятор в надлежащем состоянии. При необходимости его нужно подзарядить или заменить.

Моторное масло
Проверьте уровень и состояние масла. Если необходимо — замените вместе с масляным фильтром.

Тормозную систему
Оцените состояние тормозных колодок и убедитесь, что ручной тормоз работает исправно.

Зимнюю резину
Зимние шины улучшают сцепление с дорогой и уменьшают риск скольжения во время гололедицы и снегопада.

Щетки стеклоочистителя и стеклоомыватель
Щетки должны качественно очищать стекло от осадков. Для зимы следует использовать незамерзающую жидкость.

Аварийный набор
В багажнике желательно иметь домкрат, запасное колесо, пусковые провода, зимний омыватель, скребок, буксировочный трос, перчатки и теплую одежду или плед.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сколько средств получит судебная система в следующем году и на сколько миллиардов она недофинансирована

Верховная Рада утвердила госбюджет на 2026 год, оставив судебную систему с теми же хроническими болезнями и дефицитом средств.

Неожиданный маневр: почему два суда по‑своему увидели одну и ту же ДТП в Киеве

Как разные ракурсы видеодоказательств привели к противоположным выводам и кардинально изменили юридическую траекторию дела.

Верховная Рада запланировала вернуться к рассмотрению законопроекта об оплате труда работников судов

Законопроект предлагает комплексное обновление оплаты труда работников судов, привязанное к окладам судей.

Приговор отмененный из-за ChatGPT: Верховный Суд обсудил стандарты добропорядочности и использования ИИ

Верховный Суд сообщил о начале обсуждения возможности интеграции курсов Совета Европы HELP в образовательные программы с акцентом на академическую добросовестность и правовые аспекты применения искусственного интеллекта в научной деятельности.

В Украине могут продлить срок на оцифровку трудовых книжек

Через войну оцифровку трудовых книжек могут продлить, чтобы не допустить потери данных о трудовом стаже украинцев.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]