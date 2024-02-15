Как можно купить земельный участок в Шенборне Мукачевского района по 10 тыс. грн за сотку во время собеседования на председателя НАПК рассказал прокурор САП Сергей Подгорец

Конкурсная комиссия спросила прокурора САП Сергея Подгорца, как ему удавалось выжить на 5,7 тыс. грн в месяц, и как можно было приобрести землю в Мукачевском районе в 2022 году за 124 тыс. грн.

Конкурсная комиссия по отбору нового председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) продолжает собеседования с кандидатами на предмет их добродетели. Как известно, среди таких кандидатов и действующие работники НАПК, и прокуроры САП, и детективы НАБУ. 12 февраля собеседование проходил Сергей Подгорец, работающий с 2008 года на прокурорских должностях. С 2016 г. – прокурор САП (прокурор 6-го отдела управления процессуального руководства, поддержание публичного обвинения и представительства в суде Специализированной антикоррупционной прокуратуры).

Декларация

В ежегодной декларации за 2023 год Сергей Подгорец указал следующее имущество, принадлежащее ему и лицу, с которым он совместно проживает – Татьяне Часовой.

С 2018 года имеет в общей совместной собственности с Татьяной Часовой в Ирпене жилой дом (таун-хаус) 69,6 кв., приобретенный за 556,8 тыс. грн., и земельный участок 147 кв. м (указал стоимость 20 тыс. грн.).

Татьяна Часовая имеет в Ирпене нежилые помещения 60,7 кв м, приобретенное в 2019 году за 600 тыс. грн, и 38,9 кв. м, приобретенное в 2022 году за 830,4 тыс. грн, земельный участок в Большой Дымерке Киевской области 1000 кв. м.

Также с мая 2023 года Сергей Подгорец пользуется земельным участком 747 кв м в селе Шенборн Мукачевского района Закарпатской области, который принадлежит Татьяне Часовой. Приобретен этот земельный участок в Шенборне за 62 тыс. грн, как указано в декларации.

Кроме того, прокурор САП пользуется в Шенборне жилым домом 92,3 кв м, который тоже принадлежит – с сентября 2023 года – Татьяне Часовой.

При этом в декларации за 2022 год кандидат указал, что Татьяна Часовая имеет 50% земельного участка 1500 кв м, который расположен в Шенборне Мукачевского района, приобретенный в июне 2022 года за 124,2 тыс. грн. Другая половина принадлежит гражданину Александру Коваленко.

Кроме того, Татьяне Часовой принадлежит объект незавершенного строительства, квартира в Ирпене 56,65 кв м, дата обретения права – январь 2022 года. Также у нее есть право собственности на квартиру 67,3 кв м в Кривом Роге.

В собственности прокурора САП Toyota RAV4 2019 г. в., приобретена за 900 тыс. грн. А также он имеет право пользования (аренда с правом выкупа) Volksvagen Tiguan 2017 г., право приобретено в декабре 2022 года.

Сергей Подгорец имеет корпоративные права в благотворительном фонде, деятельность которого, как он объяснил в ходе собеседования на добродетель, заключается в создании сайта-платформы, но разработка которого не завершена.

Кроме того, у прокурора САП ряд криптовалют (более 20 видов), приобретенных в 2021-2022 году: TRX, Ripple (XRP), SOL, Bitcoin (BTC, XBT), DYDX, Cardano (ADA), ATOM, GRT, DIA, Ethereum (ETH), FIL, NEAR, 1INCH, FLOW, MBL, SAND, RAY, MATIC, ICP, TKO, REEF.

В САП за 2023 год Сергей Подгорец получил 2 321 415 грн. То есть около 193,5 тыс. грн в месяц.

Татьяна Часовая получила по основному месту работы в Измаильском государственном гуманитарном университете за 2023 год 79 135 грн. То есть, около 6594 грн в месяц.

При этом за 27 декабря 2023 года Сергей Подгорец задекларировал получение зарплаты в САП в сумме 252 тыс. грн, а 19 декабря 2023 получил в САП 318,5 тысяч грн зарплаты.

Что спрашивали у прокурора САП на собеседовании

Докладчик относительно кандидата, член Комиссии Алла Ивановская поинтересовалась подарками от сестры кандидата Анны Подгорец в виде денежных средств 581,1 тыс. грн и 196,1 тыс. грн для его сожительницы в 2022 и 2023 годах. Сергей Подгорец утверждает, что совершил ошибку в декларациях. Так, он указал, что сначала из-за спешки с подачей документов на конкурс указал получателем свою сожительницу, а затем повторил эту же ошибку и в следующей декларации. Исправить эти неточности не смог, потому что подавал декларацию за час до дедлайна.

Однако получил этот подарок сам. Он отметил, что его сестра работает в международной компании, проживает в Германии и имеет соответствующие доходы. Подарок был осуществлен в наличной форме. Часть денег передала мать, когда они приезжали из Германии, часть средств передали через людей, осуществляющих перевозку по почте. Из Германии ему не раз передавались генераторы.

Комиссия поинтересовалась, почему такие неокругленные суммы – 581,1 тыс. и 196,1 грн.

Подгорец объяснил, что это суммы, которые исчислялись в соответствии с эквивалентом в евро.

Дальше возникли вопросы, касающиеся квартиры в аренде. В 2015 году он подал три декларации. В бумажной версии указал квартиру в Киеве в аренде, а в других декларациях это не отразилось. Сергей Подгорец не смог объяснить эти различия, потому что, по его словам, этот вопрос не был в предварительном перечне вопросов от Комиссии.

Далее Комиссия интересовалась, за какие деньги Сергей Подгорец жил в 2016 году. Ведь, по подсчетам Комиссии, после уплаты всех налогов на жизнь у него оставались 5752 грн в месяц. «Сколько же Вы тратили?» – спросила Комиссия.

Сергей Подгорец ответил, что за 2015 год не имел сбережений более чем в 60 тыс. грн, поэтому не имел обязанности их декларировать. И к тому времени пол года жил с сестрой, поэтому фактически у него были только транспортные расходы. Во второй половине 2016 года он нашел комнату в Броварах у работы, поэтому расходы сводились к аренде комнаты и питания, а составляли ориентировочно 7 тыс. грн в месяц. «Максимум, куда я мог поехать на отдых – в Чернигов к своей бабушке», - добавил он.

Кроме того, КДКП привлекала кандидата к дисциплинарной ответственности за пропуск срока обжалования оправдательного приговора ВАКС в отношении экс-чиновницы Волынской ОГА.

«В свое время, на вопрос КДКП Вы сообщили, что были несогласия с позицией руководства САП и старшим группы прокуроров в этом уголовном производстве относительно необходимости обжалования вынесенного приговора, поскольку считали его обоснованным и законным. Это верно? А если Вы сочли приговор ВАКС законным, почему Вы готовили и подали апелляционную жалобу?» – спросила Комиссия.

Сергей Подгорец пояснил, что после совещаний с руководством нужно было решено подать апелляционную жалобу даже с пропуском срока на обжалование.

«Я не был старшим группой в этом уголовном производстве. Поддерживал обвинение в суде. Было оправдано лицо. Мною была составлена справка, что есть формальные процессуальные основания для обжалования этого решения. Что касается сути решения, я считал его законным, но не было оснований занимать процессуальное время суда, стороны защиты и обвинения для этого.

Когда старший группы вернулся из отпуска, он считал, что этого достаточно для обжалования. После совещаний с руководством было решено, что необходимо подать апелляционную жалобу даже с пропущенным сроком. В дальнейшем судом было отказано в восстановлении срока обжалования, и решение оставлено без изменений.

Что касается контекста, в котором принималось решение о привлечении меня к ответственности, то в то время у САП не было руководителя. Соответственно, информация о пропуске срока была каким-то образом была получена Офисом Генерального прокурора (в то время прокурором была Ирина Венедиктова – прим. ред.) после совещания под председательством Генпрокурора. И мотивировка о начале служебной проверки была, что мой руководитель отдела не сообщил эти сведения на совещании, после того, как он вступил в перепалку с представителями Офиса Генпрокурора. Поэтому именно инициирование было не в отношении моих действий, а в отношении несообщения сведений, известных старшему группе прокуроров, и в этом отношении проводилось служебное расследование. Наконец, пришли к выводу направить в КДКП сведения по мне. Такое решение было принято генпрокурором, а руководителя САП тогда еще не назначили. Поэтому мы находились в некоторой процессуальной зависимости от ОГП», – объяснил Сергей Подгорец.

Далее у Комиссии возникли вопросы относительно благотворительного фонда, учредителем которого является кандидат. «Где можно увидеть результаты деятельности этого фонда?» – спросила Комиссия.

«Мы решили такую концепцию, что нуждающиеся в помощи обращаются на сайт с заявками, а те, кто могут помочь, реагируют через сайт. Сейчас сайт находится на стадии разработки», - пояснил кандидат.

Непосредственную деятельность по получению средств, по словам Подгорца, сайт не ведет.

Вместе с тем финансовую отчетность за 2022 год этот фонд не подавал, потому что он, как отмечает кандидат, «является неприбыльной организацией».

Далее член Комиссии Андрей Козлов попросил прояснить детали относительно таун-хауса кандидата в Ирпене. «Указанная ли стоимость 556,8 тыс. за часть дома и 20 тыс. грн за участок соответствует стоимости в этом комплексе?» – спросил он.

«Она не отвечает. Поскольку все остальные покупатели задекларировали значительно меньшую сумму приобретения этого имущества», - ответил кандидат. Он отметил, что «эта недвижимость приобреталась на стадии строительства первого этажа и ее не могли сдать вовремя. Потом там не было газа и электричества, и жильцам приходилось самостоятельно решать эти вопросы. И цена соответственно «прыгала». Это имущество находится фактически в поле, на окраине, можно посмотреть на гугл-карте».

Затем Комиссия поинтересовалась землей в Шенборне Закарпатской области.

«7 июня 2022 года состоялась регистрация земельного участка в 15 тысяч кв. м. Это Закарпатская область и известный Мукачевский район. Что это было?» – спросил Андрей Козлов.

«Размер участка в 1500 кв м – это техническая ошибка. Она уже исправлена.

Относительно места расположения это село на «отшибе». Участок приобретался на двоих. Александр Коваленко – это отец моего крестника.

Мы соответственно вместе этот проект с благотворительным фондом начали, потому что он специалист в ИТ-сфере. Они арендовали часть дома вместе с крестником и его родителями», – объяснил кандидат.

Далее он объяснил, что бабушка и мать жены живут в Кривом Роге, а его родственники живут в Чернигове. Поэтому они решили, что «нужно приобрести имущество в Закарпатской области будет более безопасно и соответственно построить какую-то недвижимость, куда можно будет перевезти всех в случае угрозы».

«Это был 2022 год, разгар агрессии рф. Они объездили тогда весь район и нашли этот земельный участок. 124 тыс. грн стоил этот земельный участок. Когда реестры заработали, соответственно, ее оформили», - пояснил Подгорец.

«То есть она стоила меньше 10 тысяч грн за сотку?» – уточнил Андрей Козлов.

«Участок был пуст и захламлен. И цены тогда были гораздо меньше. Закарпатская область с началом войны выросла в разы. Поэтому эта цена была актуальна», – отметил он.

«Вы производили подсчет стоимости недвижимости, которые Ваша семья приобретала за последние 5-6 лет?» – все же решила уточнить Комиссия.

На это кандидат ответил, что не производил общий подсчет.

В ответ Андрей Козлов попросил прокурора САП все же произвести такой подсчет.

Автор: Наталья Мамченко

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