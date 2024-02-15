В разведке Британии объяснили, как уничтожение «Цезаря Куникова» повлияет на российский флот

Это существенно повлияет на перевозку между материковой рф и оккупированным Крымом.

Уничтожение большого десантного корабля "Цезарь Куников" еще больше ограничит логистические возможности рф в Черном море. Это существенно повлияет на перевозку между материковой рф и оккупированным Крымом. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что 14 февраля ВСУ провели успешную атаку морскими дронами на российский десантный корабль класса Ropucha "Цезарь Куников", что почти наверняка привело к затоплению судна. Всего в результате украинских ударов уничтожены три корабля класса Ropucha.

По данным британской разведки, судно активно использовалось для материально-технического обеспечения Черноморского флота и российской войны против Украины.

Кроме того, сообщается, что потеря судна в очередной раз уменьшит и без того ограниченные российские ресурсы в Черном море и сделает логистическую цепь Черноморского флота уязвимой для дополнительных атак. Это также уменьшит резервы, необходимые для перевозок между материковой рф и Крымским полуостровом, особенно тогда, когда Керченский мост закрыт.

"Изобретательность Украины, скорее всего, помешала рф свободно действовать в западной части Черного моря и позволила Украине перехватить морскую инициативу в рф", - отмечают в Минобороны Британии.

Как мы писали, утром в Черном море был атакован российский десантный большой корабль "Цезарь Куников".

В ГУР рассказали подробности и показали видео уничтожения российского десантного корабля "Цезарь Куников".

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