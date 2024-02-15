У розвідці Британії пояснили, як знищення «Цезара Кунікова» вплине на російський флот

Це суттєво вплине на перевезення між материковою рф та окупованим Кримом.

Знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков" ще більше обмежить логістичні можливості рф у Чорному морі. Це суттєво вплине на перевезення між материковою рф та окупованим Кримом. Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Зазначається, що 14 лютого ЗСУ провели успішну атаку морськими дронами на російський десантний корабель класу Ropucha "Цезар Куніков", що майже напевно призвело до затоплення судна. Загалом внаслідок українських ударів знищено три кораблі класу Ropucha.

За даними британської розвідки, судно активно використовували для матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту та російської війни проти України.

Крім того, повідомляється, що втрата судна вкотре зменшить і без того обмежені російські ресурси в Чорному морі та зробить логістичний ланцюг Чорноморського флоту вразливим для додаткових атак. Це також ще зменшить резерви, необхідні для перевезень між материковою рф та Кримським півостровом, — особливо тоді, коли Керченський міст закритий.

"Винахідність України, швидше за все, завадила рф вільно діяти в західній частині Чорного моря і дозволила Україні перехопити морську ініціативу у рф", - зазначають у Міноборони Британії.

Як ми писали, вранці в Чорному морі був атакований російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

У ГУР розповіли подробиці та показали відео знищення десантного корабля "Цезар Куніков".

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