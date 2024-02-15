У Києві водія Range Rover «нагородили» штрафом за об'їзд затору смугою громадського транспорту

Водій, яких об’їжджав затор смугою громадського транспорту, отримав постанову.

У Києві спроба швидше об'їхати затор смугою громадського транспорту для водія кросовера закінчилася штрафом від інспекторів. Про це розповіли у Патрульній поліції Києва.

Так, патрулюючи на вулиці Олександра Довженка, поліцейські помітили автомобіль «Range Rover», водій якого порушив ПДР. Інспектори наздогнали й зупинили керманича, який в результаті отримав постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП.

Згідно з п. 17.1 ПДР на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 або 5.11 забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів на цій смузі, крім таксі та велосипедистів.

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