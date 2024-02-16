Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комісія з відбору голови НАЗК провела співбесіду на доброчесність з керуючим справами виконавчого апарату Запорізької обласної ради Володимиром Подорожко

Комісія запитувала про обставини візування Подорожком проєкту рішення про заборону УПЦ МП в Запорізькій області.

Жінка намагалася в суді оскаржити затримання чоловіка на блокпості та доставку його в ТЦК: що вирішив суд

Суд зазначив, що чоловік добровільно пройшов ВЛК та добровільно в той же день поїхав у війська.

Заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров розповів, чому вирішив поручитися у ВАКС за підозрювану сестру: співбесіди на голову НАЗК

Конкурсна комісія поцікавилася у керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Скомарова, чи не вбачає він конфлікту інтересів у тому, що хотів виступити поручителем власної сестри, справу якої вело НАБУ, та у тому, що його дружина працювала у холдингу «1+1» .

Як можна купити земельну ділянку у Шенборні Мукачівського району по 10 тис. грн за сотку під час співбесіди на голову НАЗК розповів прокурор САП Сергій Подгорець

Конкурсна комісія запитала прокурора САП Сергія Подгорця, як йому вдавалося вижити на 5,7 тис. грн на місяць, та як можна було придбати землю у Мукачівському районі в 2022 році за 124 тис. грн.

Вища рада правосуддя позитивно оцінила діяльність ДСА у 2023 році

Вища рада правосуддя та Рада суддів України розійшлися в оцінках діяльності ДСА.

  1. В Україні

В ДПС назвали строки реєстрації податкових накладних

07:19, 16 лютого 2024
ДПС встановила нові строки та спростила реєстрацію податкових накладних.
В ДПС назвали строки реєстрації податкових накладних
Джерело фото: tax.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба України інформує, що в період дії воєнного стану внесено зміни до пунктів 89 та 90 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України, які стосуються реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) та зменшення розмірів штрафів за їхнє порушення.

Нові строки реєстрації податкових накладних у ЄРПН, які складаються з 16 січня 2023 року, встановлені наступним чином:

  • Для податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день включно календарного місяця, реєстрація повинна відбутися до 5 календарного дня включно наступного за місяцем, в якому вони складені;
  • Для податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день включно календарного місяця, реєстрація повинна відбутися до 18 календарного дня включно наступного за місяцем, в якому вони складені.

Також, у Податковому кодексі передбачено складання зведених податкових накладних, зокрема в разі постачання товарів/послуг, база оподаткування яких перевищує фактичну ціну постачання. У разі таких операцій постачальник складає дві податкові накладні: одну на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу – на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання/звичайної ціни/балансової (залишкової) вартості.

У разі порушення платниками податку на додану вартість граничного строку для реєстрації зведених податкових накладних, передбаченого ст. 201 ПКУ, накладаються штрафи у розмірі 2% обсягу постачання, але не більше 1020 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Сіпака
    Андрій Сіпака
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду