В ДПС назвали строки реєстрації податкових накладних

ДПС встановила нові строки та спростила реєстрацію податкових накладних.

Джерело фото: tax.gov.ua

Державна податкова служба України інформує, що в період дії воєнного стану внесено зміни до пунктів 89 та 90 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України, які стосуються реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) та зменшення розмірів штрафів за їхнє порушення.

Нові строки реєстрації податкових накладних у ЄРПН, які складаються з 16 січня 2023 року, встановлені наступним чином:

Для податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день включно календарного місяця, реєстрація повинна відбутися до 5 календарного дня включно наступного за місяцем, в якому вони складені;

Для податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день включно календарного місяця, реєстрація повинна відбутися до 18 календарного дня включно наступного за місяцем, в якому вони складені.

Також, у Податковому кодексі передбачено складання зведених податкових накладних, зокрема в разі постачання товарів/послуг, база оподаткування яких перевищує фактичну ціну постачання. У разі таких операцій постачальник складає дві податкові накладні: одну на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу – на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання/звичайної ціни/балансової (залишкової) вартості.

У разі порушення платниками податку на додану вартість граничного строку для реєстрації зведених податкових накладних, передбаченого ст. 201 ПКУ, накладаються штрафи у розмірі 2% обсягу постачання, але не більше 1020 гривень.

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