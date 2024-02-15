Призначення субсидії: чи зараховується до доходу виплата до Дня незалежності

У ПФ відповіли на питання щодо зарахування доходів при призначенні субсидії.

Пенсійний фонд України пояснив, чи зараховується до середньомісячного сукупного доходу для призначення субсидії виплата до Дня незалежності. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У відомстві зазначають, що разова грошова виплата до Дня незалежності України не включається до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства ветерана війни під час призначення та розрахунку розміру житлової субсидії (пункт 7 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632).

Також у ПФ пояснили нюанс щодо зараховування деяких грошових надходжень до середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Ще українцям пояснили, як подати документи для оформлення субсидії онлайн.

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