Призначення субсидії: чи зарахують відсотки від депозиту до середньомісячного сукупного доходу

У ПФ пояснили нюанс щодо зараховування деяких грошових надходжень до середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Фото: poradnica.com.ua

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, чи будуть зараховані відсотки від розміщеного депозиту до середньомісячного сукупного доходу для призначення субсидії. Відповідь на це запитання оприлюднили у пресслужбі відомства.

«Ні, не будуть», - йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що доходи від розміщення депозитів не враховуються до середньомісячного сукупного доходу сім'ї (пункт 7 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632).

Водночас у ПФ додають, що якщо будь-хто зі складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти в загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, — житлова субсидія в такому випадку не призначається.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.