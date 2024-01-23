Кабмін затвердив порядок створення і роботи Центрів життєстійкості: які послуги там надаватимуть

У Центрах надаються соціальні послуги, відбувається консультування та соціально-психологічна допомога.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів затвердив порядок організації та функціонування Центрів життєстійкості. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Урядом був затверджений Порядок організації та функціонування таких Центрів життєстійкості.

«Встановлюємо критерії доступності, інклюзивності, безбар’єрності для цих установ. А також безпеки — кожен центр повинен мати своє укриття», — розповів прем’єр.

За його словами, у Центрах надаються соціальні послуги, відбувається консультування та соціально-психологічна допомога.

Шмигаль повідомив, що кошти на фінансування послуги надає держава, а місцева влада забезпечує приміщення та організовує роботу центрів. Він наголосив, що в перспективі такий простір має створити кожна громада.

Наразі пілотний проект реалізується в п’яти регіонах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.