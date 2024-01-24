Переважна більшість українських біженців у Чехії стикається із рядом проблем при оплаті житла

75% українських біженців у Чехії витрачають понад 30% свого доходу на оплату житла.

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Більшість українських біженців, які перебувають у Чехії, стикаються з фінансовими труднощами при оплаті житла. За даними опитування, проведеного proukrainu.blesk.cz, півтори тисячі респондентів вказали, що вони самостійно оплачують своє житло. Чверть тих, хто знайшов роботу, стикається з тим, що їм доводиться віддавати понад 30% своїх доходів за оренду житла.

За результатами опитування, три чверті біженців оплачують житло самостійно, проживаючи в орендованому житлі або гуртожитках. Загалом 56% опитаних вказали, що вони проживають в орендованому житлі, а решта вибирає варіанти, такі як хостели чи готелі.

Серед тих, хто самостійно платить за житло, середні витрати на оренду становлять 17 161 крон на місяць. Важливо відзначити, що деякі біженці вказали на проблеми під час пошуку житла, такі як нестача доступних квартир для оренди, відсутність необхідної суми на оренду та заставу, а також неодноразові відмови власників житла.

При цьому, майже три п'ятих домогосподарств біженців у Празі витрачають понад 30% свого доходу на оплату житла, і багато з них не мають можливості отримати субсидію через обмежені можливості отримання фінансової допомоги для біженців.

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