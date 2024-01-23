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  1. В Україні

Кабмін передає Силам оборони 9,6 млрд грн з військового ПДФО

18:06, 23 січня 2024
Кошти підуть на закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів, засобів захисту.
Кабмін передає Силам оборони 9,6 млрд грн з військового ПДФО
Фото: КМУ
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Кабінет Міністрів передає Силам безпеки й оборони 9,6 млрд грн військового ПДФО. Про це на засіданні уряду сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кошти підуть на закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів, засобів захисту.

Він зазначив, що на кожному засіданні Кабмін ухвалює рішення, які посилюють оборону України.

"Нещодавно виділили рекордні 17,5 млрд грн на будівництво фортифікацій та спрямували 792 млн грн для нагальних потреб військових частин", — сказав прем'єр.

Шмигаль нагадав, що восени минулого року було ухвалене рішення про переспрямування коштів ПДФО, які платять українські військові, з бюджетів громад до спецфонду державного бюджету.

"Таким чином на цей рік ми отримали додатковий ресурс — плюс 51 млрд грн на розвиток ОПК та понад 43 млрд грн — на виробництво дронів. Одночасно було ухвалено рішення, що 10% від військового ПДФО буде направлено напряму військовим частинам. Тому сьогодні передаємо Силам оборони 9,6 млрд грн військового ПДФО на закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів, засобів захисту, — наголосив він.

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