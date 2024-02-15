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Назначение субсидии: засчитывается ли в доход выплата ко Дню независимости

22:57, 15 февраля 2024
В ПФ ответили на вопрос о зачислении доходов при назначении субсидии.
Назначение субсидии: засчитывается ли в доход выплата ко Дню независимости
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Пенсионный фонд Украины объяснил, засчитывается ли в среднемесячный совокупный доход для назначения субсидии выплата ко Дню независимости. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отмечают, что разовая денежная выплата ко Дню независимости Украины не включается в среднемесячный совокупный доход домохозяйства ветерана войны при назначении и расчете размера жилищной субсидии (пункт 7 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 632).

Также в ПФ объяснили нюанс относительно зачисления некоторых денежных поступлений к среднемесячному совокупному доходу семьи.

Еще украинцам объяснили, как предоставить документы для оформления субсидии онлайн.

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