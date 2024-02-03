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  1. В Украине

Субсидия в Украине: как подать документы для оформления помощи онлайн

07:38, 3 февраля 2024
Украинцы могут подать онлайн заявление о назначении жилищной субсидии или льготы.
Субсидия в Украине: как подать документы для оформления помощи онлайн
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, как предоставить документы для оформления субсидии онлайн. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Подать заявление о назначении жилищной субсидии или льготы можно онлайн через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого авторизуйтесь на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В разделе «Коммуникации по ПФУ» нажмите пункт «Заявление на жилищную субсидию или льготу», выберите «Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии».

Заполните необходимые атрибуты заявления и загрузите заранее отсканированные документы:

- паспорт заявителя;

- идентификационный номер;

другие необходимые документы.

При загрузке сканированных копий документов учитывайте требования к их изготовлению:

- размер каждого файла не должен превышать 1 Мб;

- формат файла: JPG, JPEG, PDF;

- документы, содержащие более одной страницы, необходимо прикреплять как один файл;

- скан-копии производятся из оригиналов документов;

- скан-копия должна быть цветной, четкой и читабельной;

- названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.

Проверьте внесенные данные, сформируйте заявление, подпишите его с помощью КЭП и нажмите «Отправить в ПФУ».

Состояние обработки заявления на назначение субсидии можно просмотреть в личном кабинете в разделе «Мои обращения».

Также в ПФ объяснили нюанс относительно зачисления некоторых денежных поступлений к среднемесячному совокупному доходу семьи.

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