Субсидія в Україні: як подати документи для оформлення допомоги онлайн

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, як подати документи для оформлення субсидії онлайн. Про це йдеться у пресслужбі відомства.
Подати заяву про призначення житлової субсидії чи пільги можна онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Для цього авторизуйтеся на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
У розділі «Комунікації з ПФУ» натисніть на пункт «Заява на житлову субсидію чи пільгу», оберіть «Заява про призначення та надання житлової субсидії».
Заповніть необхідні атрибути заяви та завантажте заздалегідь відскановані документи:
- паспорт заявника;
- ідентифікаційний номер;
- інші необхідні документи.
При завантаженні сканованих копій документів враховуйте вимоги до їх виготовлення:
- розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб;
- формат файлу: JPG, JPEG, PDF;
- документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріпляти як один файл;
- скан-копії виготовляються з оригіналів документів;
- скан-копія повинна бути кольорова, чітка та читабельна;
- назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.
Перевірте внесені дані, сформуйте заяву, підпишіть її за допомогою КЕП та натисніть «Відправити до ПФУ».
Стан опрацювання заяви на призначення субсидії можна переглянути в особистому кабінеті в розділі «Мої звернення».
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