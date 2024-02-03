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Субсидія в Україні: як подати документи для оформлення допомоги онлайн

07:38, 3 лютого 2024
Українці можуть онлайн подати заяву про призначення житлової субсидії чи пільги.
Субсидія в Україні: як подати документи для оформлення допомоги онлайн
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, як подати документи для оформлення субсидії онлайн. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Подати заяву про призначення житлової субсидії чи пільги можна онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього авторизуйтеся на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

У розділі «Комунікації з ПФУ» натисніть на пункт «Заява на житлову субсидію чи пільгу», оберіть «Заява про призначення та надання житлової субсидії».

Заповніть необхідні атрибути заяви та завантажте заздалегідь відскановані документи:

- паспорт заявника;

- ідентифікаційний номер;

- інші необхідні документи.

При завантаженні сканованих копій документів враховуйте вимоги до їх виготовлення:

- розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб;

- формат файлу: JPG, JPEG, PDF;

- документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріпляти як один файл;

- скан-копії виготовляються з оригіналів документів;

- скан-копія повинна бути кольорова, чітка та читабельна;

- назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.

Перевірте внесені дані, сформуйте заяву, підпишіть її за допомогою КЕП та натисніть «Відправити до ПФУ».

Стан опрацювання заяви на призначення субсидії можна переглянути в особистому кабінеті в розділі «Мої звернення».

Також у ПФ пояснили нюанс щодо зараховування деяких грошових надходжень до середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

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