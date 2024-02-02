Киян попередили про погіршення погодних умов: можливі порушення руху транспорту

Жителів столиці попередили про небезпечні метеорологічні явища.

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У суботу, 3 лютого, в Києві очікується несприятлива погода з опадами та сильним вітром. Про це повідомив Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, буде хмарно. Очікується мокрий сніг з переходом в дощ.

Температура вночі по області від 2° тепла до 3° морозу, а вдень 3-8° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

«3 лютого вдень пориви вітру 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», - йдеться у попередженні.

Також синоптики додають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

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