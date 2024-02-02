Киевлян предупредили об ухудшении погодных условий: возможны нарушения движения транспорта

Жителей столицы предупредили об опасных метеорологических явлениях.

В субботу, 3 февраля, в Киеве ожидается неблагоприятная погода с осадками и сильным ветром. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, будет облачно. Ожидается мокрый снег с переходом в дождь.

Температура ночью по области от 2° тепла до 3° мороза, а днем 3-8° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

«3 февраля днем порывы ветра 15–20 м/с. И уровень опасности желтый», - говорится в предупреждении.

Также синоптики добавляют, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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