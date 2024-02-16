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В ГНС назвали сроки регистрации налоговых накладных

07:19, 16 февраля 2024
ГНС установила новые сроки и упростила регистрацию налоговых накладных.
В ГНС назвали сроки регистрации налоговых накладных
Источник фото: tax.gov.ua
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Государственная налоговая служба Украины информирует, что в период действия военного положения внесены изменения в пункты 89 и 90 подраздела 2 раздела XX Налогового кодекса Украины, касающиеся регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН) и уменьшения размеров штрафов за их нарушение.

Новые сроки регистрации налоговых накладных в ЕРНН, которые составляются с 16 января 2023 года, установлены следующим образом:

  • Для налоговых накладных, составленных с 1 по 15 календарный день включительно календарного месяца, регистрация должна состояться до 5 календарного дня включительно следующего за месяцем, в котором они составлены;
  • Для налоговых накладных, составленных с 16 по последний календарный день включительно календарного месяца, регистрация должна состояться до 18 календарного дня включительно следующего за месяцем, в котором они составлены.

Также, в Налоговом кодексе предусмотрено составление сводных налоговых накладных, в частности в случае поставки товаров/услуг, база налогообложения которых превышает фактическую цену поставки. В случае таких операций поставщик составляет две налоговые накладные: одну на сумму, рассчитанную исходя из фактической цены поставки, другую - на сумму, рассчитанную исходя из превышения цены приобретения/обычной цены/балансовой (остаточной) стоимости.

В случае нарушения плательщиками налога на добавленную стоимость предельного срока для регистрации сводных налоговых накладных, предусмотренного ст. 201 НКУ, налагаются штрафы в размере 2% объема поставок, но не более 1020 гривен.

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