В Киеве водителя Range Rover «наградили» штрафом за объезд пробки полосой общественного транспорта

Водитель, которых объезжал затор полосой общественного транспорта, получил постановление.

В Киеве попытка побыстрее объехать пробку полосой общественного транспорта для водителя кроссовера закончилась штрафом от инспекторов. Об этом рассказали в Патрульной полиции Киева.

Так, патрулируя на улице Александра Довженко, полицейские заметили автомобиль «Range Rover», водитель которого нарушил ПДД. Инспекторы догнали и остановили водителя, который в результате получил постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение полосой общественного транспорта) КУоАП.

Согласно п. 17.1 ПДД на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств на этой полосе, кроме такси и велосипедистов.

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