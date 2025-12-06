  1. Судова практика
Відсутність особи під час НСРД не порушує вимог кримінального процесу – позиція Верховного Суду

20:31, 6 грудня 2025
Суд підтвердив законність доказів НСРД у справі про хабар у Хмельницькій області.
Фото: advokat-dudnik.com
Касаційний кримінальний суд Верховного Суду відхилив касаційну скаргу захисника та залишив без змін вирок Хмельницького апеляційного суду від 2 червня 2023 року, яким скасовано виправдувальний вирок Кам’янець-Подільського міськрайонного суду від 20 січня 2022 року та засуджено колишнього начальника Чемеровецького районного відділу ДВС ГУЮ в Хмельницькій області за ч. 3 ст. 368 КК України.

Обставини справи

Суд визнав доведеним, що в червні-липні 2017 року засуджений, перебуваючи на посаді начальника райвідділу ДВС, отримав від заявника неправомірну вигоду в сумі 65 000 грн за не перешкоджання придбання на електронних торгах зернозбиральних комбайнів.

Вирок Хмельницького апеляційного суду:

  • 6 років позбавлення волі;
  • конфіскація майна, крім житла;
  • позбавлення права обіймати посади з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 3 роки;
  • позбавлення 6-го рангу державного службовця.

Що вирішив суд Верховний Суд

Верховний Суд відхилив усі доводи захисту про недопустимість доказів, зокрема:

  • результати огляду, освідування та обшуку після затримання;
  • огляд автомобіля та мобільного телефону;
  • результати негласних слідчих (розшукових) дій та контролю за вчиненням злочину;
  • відсутність ознак провокації злочину з боку заявника.

Суд визнав, що апеляційна інстанція правомірно провела часткове судове слідство, дослідила достатній обсяг доказів доказів та обґрунтовано визнала винуватість засудженого.

Постанова Верховного Суду остаточна та оскарженню не підлягає.

Правова позиція Верховного Суду

Складання протоколу контролю за вчиненням злочину за відсутності особи щодо якої проводилася НСРД, не суперечить вимогам КПК, оскільки фіксує виключно приховані дії, що відбувалися без її відома, а тому не вимагали її присутності. В постанові, на підставі якої здійснюється контроль за вчиненням злочину, прокурор може викласти лише ті обставини, які йому відомі на час її ухвалення, а тому відсутність в постанові згадки про обставини, що можуть свідчити про провокування особи, які склалися під час проведення НСРД не означає недопустимість відомостей, отриманих в результаті проведеної НСРД.

суд Верховний Суд кримінал Хмельницький

