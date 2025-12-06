  1. Судебная практика
  В Украине

Отсутствие лица во время НСРД не нарушает требований уголовного процесса – позиция Верховного Суда

20:31, 6 декабря 2025
Суд подтвердил законность доказательств НСРД в деле о взятке в Хмельницкой области.

Фото: advokat-dudnik.com
Кассационный уголовный суд Верховного Суда отклонил кассационную жалобу защитника и оставил без изменений приговор Хмельницкого апелляционного суда от 2 июня 2023 года, которым отменен оправдательный приговор Кам Янец-Подольского горрайонного суда от 20 января 2022 года и осудил бывшего начальника Чемеровецкого районного отдела ГИС ГУЮ в Хмельницкой области по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Обстоятельства дела

Суд признал доказанным, что в июне-июле 2017 года осужденный, находясь в должности начальника райотдела ГИС, получил от заявителя неправомерную выгоду в сумме 65 000 грн за непрепятствование приобретению на электронных торгах зерноуборочных комбайнов.

Приговор Хмельницкого апелляционного суда:

  • 6 лет лишения свободы;
  • конфискация имущества, кроме жилья;
  • лишение права занимать должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на 3 года;
  • лишение 6-го ранга государственного служащего.

Что решил суд Верховный Суд

Верховный Суд отклонил все доводы защиты о недопустимости доказательств, в частности:

  • результаты осмотра, освидетельствования и обыска после задержания;
  • осмотр автомобиля и мобильного телефона;
  • результаты негласных следственных (розыскных) действий и контроля за совершением преступления;
  • отсутствие признаков провокации преступления со стороны заявителя.

Суд признал, что апелляционная инстанция правомерно провела частичное судебное следствие, исследовала достаточный объем доказательств и обоснованно признала виновность осужденного.

Постановление Верховного Суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Правовая позиция Верховного Суда

Составление протокола контроля за совершением преступления в отсутствие лица, в отношении которого проводилась НСРД, не противоречит требованиям УПК, поскольку фиксирует исключительно скрытые действия, которые происходили без его ведома, а потому не требовали его присутствия. В постановлении, на основании которого осуществляется контроль за совершением преступления, прокурор может изложить только те обстоятельства, которые ему известны на момент его принятия, а потому отсутствие в постановлении упоминания об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о провоцировании лица, сложившихся во время проведения НСРД, не означает недопустимость сведений, полученных в результате проведенной НСРД.

