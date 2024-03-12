Ежемесячная зарплата детективов и прокуроров САП примерно соответствует зарплате на линии фронта – Анастасия Радина объяснила, хватит ли бюджета

Средств на антикоррупционные органы хватит даже в условиях ограниченного финансирования – председатель Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Анастасия Радина.

Финансирование расходов Государственного бюджета Украины находится в сложной ситуации, но средств на оплату труда детективов НАБУ и прокуроров САП хватит. По меньшей мере, на этот год. Об этом в ходе состоявшейся 11 марта дискуссии «Борьба с коррупцией в Украине: прогресс на пути к членству в ЕС» рассказала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, отвечая на вопросы относительно равновесия в результатах работы антикоррупционных органов и имеющихся в наличии ресурсов.

«Несмотря на финансовую ситуацию – я думаю, мы все уже можем сказать, что финансовая ситуация сложная – мы в дальнейшем находим все средства для того, чтобы финансировать работу антикоррупционных органов в этом году. Также мы увеличили количество работников в НАБУ, было согласовано, что новые конкурсы на дополнительные должности в НАБУ будут объявлены. Мы проконтролируем, чтобы у НАБУ было достаточно финансовых ресурсов, чтобы платить заработную плату этим людям», – отметила она.

«То же касается изменений, которые происходят в САП, которая получила статус отдельного органа, что было одной из самых больших реформ за последний год», добавила она.

«В то же время я придерживаюсь позиции, что к этому нужно подходить с неприятным реализмом.

37 млрд долларов – именно столько не хватает сейчас в украинском бюджете.

Ежемесячная зарплата детективов и прокуроров САП примерно соответствует зарплате на линии фронта и также соответствует лечению ребенка с лейкемией в «Охматдете». И ребенок, и солдат борются за свою жизнь на фронте или в больнице, и чрезвычайно важно, чтобы антикоррупционные органы боролись так, как будто они находятся на линии фронта, а не просто рассчитывали на возможность расширить ресурсы немедленно», - подчеркнула Анастасия Радина.

Как было отмечено в ходе дискуссии, есть определенные проблемы относительно материально-технического обеспечения организации работы работников антикоррупционных органов.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», новый глава НАПК Виктор Павлущик, до этого работавший старшим детективом – руководителем отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, за 2023 год получил в НАБУ 1 546 076 грн зарплаты. То есть около 128,8 тыс. грн в месяц. 29 марта 2023 сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии – получил в НАБУ зарплату 164,4 тыс. грн.

Другой кандидат на главу НАПК, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Станислав Броневицкий получил зарплату в Офисе Генпрокурора 2 175 816 грн за 2023 год. То есть в среднем более 181 тысячи грн в месяц.

19 декабря 2023 года он сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии – получил 326,6 тысячи гривен зарплаты в ОГП.

Прокурор САП Сергей Подгорец за 2023 год получил 2 321 415 грн. То есть около 193,5 тыс. грн в месяц. При этом за 27 декабря 2023 года Сергей Подгорец задекларировал получение зарплаты в САП в сумме 252 тыс. грн, а 19 декабря 2023 получил в САП 318,5 тысяч грн зарплаты.

Заместитель руководителя Главного подразделения детективов НАБУ – Руководитель Второго подразделения детективов Главного подразделения детективов Александр Скомаров за 2023 год задекларировал заработную плату в НАБУ в общей сложности 2 128 401 грн. То есть в месяц в среднем получает около 177 366 грн. За 2022 год Скомаров получил в НАБУ 1 971 909 грн, то есть около 164 325 грн в месяц.

Автор: Наталья Мамченко

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