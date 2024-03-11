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Использование нецензурной лексики и символов в процессуальных документах: постановление Верховного Суда

19:56, 11 марта 2024
ВС отметил, что участники дела обязаны проявлять уважение к суду и другим участникам судебного процесса.
Использование нецензурной лексики и символов в процессуальных документах: постановление Верховного Суда
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Заявления и жалобы, подаваемые в суд, должны отвечать требованиям действующего законодательства. В текстах этих документов нельзя использовать оскорбительные и бранные слова, символы, в частности, для предоставления личных характеристик участникам дела, другим участникам судебного процесса, их представителям и суду. В противном случае это свидетельствует об очевидном неуважении автора документа к чести, достоинству этих лиц. Такие действия противоречат основам и задачам судопроизводства и могут быть признаны судом как злоупотребление процессуальными правами.

Про це йдеться в постанові Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, який розглянув касаційну скаргу заявника на ухвалу АП ВАКС. Згідно з останньою скаржнику було повернуто апеляційні скарги на ухвалу слідчого судді ВАКС у зв’язку з тим, що ці скарги містили образливі висловлювання на адресу суддів, що є неприйнятним.

Як зазначив ККС ВС, у розумінні ЄСПЛ звернення до суду з використанням нецензурної лексики, образливих і лайливих слів, символів у поданих до суду документах і в спілкуванні із судом, з іншими учасниками процесу, їхніми представниками, а також вчинення інших аналогічних дій констатується як зловживання правом на подання заяви.

ККС ВС звернув увагу, що всі згадані вище прояви неповаги, зокрема, для надання особистих характеристик учасникам справи, іншим учасникам судового процесу, їхнім представникам і суду (суддям) не можуть використовуватися ні в заявах по суті справи, заявах із процесуальних питань, інших процесуальних документах, ні у виступах учасників судового процесу та їхніх представників.

Водночас використання учасниками судового процесу та їхніми представниками нецензурної лексики, образливих і лайливих слів, символів у поданих до суду документах і в спілкуванні із судом, з іншими учасниками процесу, їхніми представниками, а також вчинення інших аналогічних дій свідчать про очевидну неповагу до їх честі та гідності з боку осіб, які такі дії вчиняють, оскільки вказані дії суперечать основним засадам (принципам) кримінального провадження і його завданню.

З постановою ККС ВС від 16 січня 2024 року у справі № 991/7073/23 (провадження № 51-5215км23) можна ознайомитись за посиланням.

Ранее мы сообщали о том, что заявитель адресовал жалобу «судьям Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (без Украины)», а Верховный Суд указал, может ли суд вернуть такую жалобу.

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