Украина завершила выполнение условий Еврокомиссии для утверждения переговорной рамки — Ольга Стефанишина

В ближайшие дни Европейская комиссия должна принять решение о переговорной рамке Украины.

Фото: 24tv.ua

Украина выполнила все рекомендации Европейской комиссии, необходимые для утверждения переговорной рамки для вступления в ЕС. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает «Интерфакс-Украина».

Она отметила, что 11 марта истек последний срок, когда Украина могла предоставить какие-то дополнительные данные.

По ее словам, 12,13 и 14 марта Европейская комиссия должна принять решение. «Прежде всего, утвердить отчет о выполнении нами дополнительных критериев, а также принять решение, предоставить ли нам переговорную рамку, чтобы государства-члены ее утвердили», – сказала Стефанишина.

Еще она добавила, что 11 марта правоохранительный комитет парламента одобрил последний законодательный акт, который был необходим для завершения выполнения рекомендаций по лоббизму – изменения в административное законодательство, вводящие ответственность за нарушение принятого ранее закона о лоббизме.

Ранее в ЕС сообщили, когда подготовят проект переговорной рамки для Украины.

А Руслан Стефанчук заявил, что парламентарии будут вовлечены во все сферы формирования переговорной рамки.

Добавим, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина получит переговорную рамку вступления в Евросоюз уже в марте этого года.

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