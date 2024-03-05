Украина получит переговорную рамку по вступлению в ЕС в марте, — Денис Шмигаль

Украина и Еврокомиссия могут достаточно быстро начать переговоры.

Украина получит переговорную рамку вступления в Евросоюз уже в марте этого года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

«Наконец-то, евроинтеграция. Ее динамика должна оставаться столь же высокой, как и в предыдущие два года. Еврокомиссия подтвердила, что переговорная рамка со стороны ЕС будет готова уже в марте», - отметил Шмыгаль.

По его словам, это означает, что Украина и Еврокомиссия могут достаточно быстро начать переговоры.

«Со своей стороны в сжатые сроки выполним всю «домашнюю работу» и рассчитываем на оперативность европейских партнеров в принятии политических решений», - добавил премьер.

Ранее Ольга Стефанишина сообщила, когда Украина ожидает получить переговорную рамку по вступлению в ЕС.

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