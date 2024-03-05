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У военнообязанных будет 60 дней, чтобы обновить свои данные после вступления в силу закона о мобилизации

Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев подчеркнул, что обновление данных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу будет обязанностью граждан, а не правом.

Объявлено начало отбора кандидатов на должность судьи КСУ по квоте Президента Украины

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За тем, как Украина использует 50 млрд евро от ЕС, будет следить Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции

Механизм финансирования от ЕС предусматривает, что Ревизионный совет будет принимать рекомендации для Украины по всем случаям, когда, по ее мнению, украинские органы не приняли меры по предотвращению коррупции и конфликта интересов, а Украина должна будет выполнить такие рекомендации без задержки.

Для расчета налога на недвижимость Минюст теперь будет передавать данные о владельцах квартир и домов в Налоговую в автоматическом порядке

Считать налог на недвижимость теперь будут по данным об объектах жилой и нежилой недвижимости, которые будут передаваться в Налоговую службу в автоматическом порядке.

Как задекларировать уничтоженное имущество: разъяснение НАПК

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  1. В Украине

Украина получит переговорную рамку по вступлению в ЕС в марте, — Денис Шмигаль

18:10, 5 марта 2024
Украина и Еврокомиссия могут достаточно быстро начать переговоры.
Украина получит переговорную рамку по вступлению в ЕС в марте, — Денис Шмигаль
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Украина получит переговорную рамку вступления в Евросоюз уже в марте этого года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

«Наконец-то, евроинтеграция. Ее динамика должна оставаться столь же высокой, как и в предыдущие два года. Еврокомиссия подтвердила, что переговорная рамка со стороны ЕС будет готова уже в марте», - отметил Шмыгаль.

По его словам, это означает, что Украина и Еврокомиссия могут достаточно быстро начать переговоры.

«Со своей стороны в сжатые сроки выполним всю «домашнюю работу» и рассчитываем на оперативность европейских партнеров в принятии политических решений», - добавил премьер.

Ранее Ольга Стефанишина сообщила, когда Украина ожидает получить переговорную рамку по вступлению в ЕС.

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