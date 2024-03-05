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Работа в Чехии: как избежать нелегальных агентств по трудоустройству

23:59, 5 марта 2024
В Чехии немало компаний, которые работают в «серой зоне» или нелегально.
Работа в Чехии: как избежать нелегальных агентств по трудоустройству
Источник фото: mukachevo.net
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В Чехии широко распространены агентства по трудоустройству, которые оказывают помощь иностранным работникам в решении организационных вопросов. Однако в стране действует немало таких компаний, которые работают в "серой зоне" или даже нелегально, пишет proukrainu.blesk.cz.

Украинцам, которые намерены сотрудничать с агентствами по трудоустройству, следует обратить внимание на несколько важных моментов. Во-первых, перед выбором агентства необходимо проверить его официальную регистрацию и разрешение на предоставление посреднических услуг. Это можно сделать на сайте Центра занятости по названию или идентификационному номеру.

Далее, сотрудничество с агентством предполагает подписание стандартного соглашения между работником и работодателем. По такому контракту человек становится работником агентства, которое, в свою очередь, заключает соглашение о предоставлении услуг с компанией-заказчиком. Принцип действия заключается в том, что агентство подбирает работников, заключает с ними трудовые договоры, после чего направляет их к заказчику.

Важно отметить, что тип договора между работником и агентством - это классический трудовой договор с ограниченным сроком действия. При этом заключается соглашение о временном направлении к конкретному работодателю. Трудовой договор с агентством действует вместе с соглашением о временном направлении.

Работник должен получить и подписать официальный документ с информацией о вакансии, описанием должности, рабочими часами, уровнем зарплаты, надбавками и правом на отпуск. Согласно законодательству, агентство труда обязано гарантировать своим работникам соблюдение одинаковых условий с работниками, которые трудоустроены без посредников.

Наконец, следует отметить, что важно быть внимательным при рассмотрении условий заработной платы. В Чехии существует понятие зарплаты нетто и брутто, поэтому стоит обратить внимание на то, какой именно тип зарплаты указан в объявлении о работе.

В любом случае, перед заключением соглашения с агентством по трудоустройству важно тщательно ознакомиться со всеми условиями и убедиться в законности деятельности агентства.

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