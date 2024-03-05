Правительство уволило Евгения Кузькина с должности заместителя председателя Агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры

Он возглавлял должность с января 2023 года.

Во вторник, 5 марта, Кабинет Министров провел заседание, на котором рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство уволило Кузькина Евгения Юрьевича с должности заместителя Председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Евгений Кузькин занимал должность заместителя с 30 января 2023 года.

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