Уряд звільнив Євгена Кузькіна з посади заступника голови Агентства з відновлення та розвитку інфраструктури

Він очолював посаду із січня 2023 року.

У вівторок, 5 березня, Кабінет міністрів провів засідання, на якому розглянув кадрові питання. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд звільнив Кузькіна Євгена Юрійовича з посади заступника Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Євген Кузькін обіймав посаду заступника з 30 січня 2023 року.

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