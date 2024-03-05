Більшість шахедів збивають мобільні вогневі групи, — Повітряні Сили

Це дає змогу зберігати боєприпаси для ураження російських літаків та ракет, — сказав речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

Мобільні вогневі групи знищують більшість "шахедів", якими рф атакує Україну. Це дозволяє зберігати боєприпаси для знищення російської авіації та ракет. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Це дуже добре, тому що в нас є зенітні керовані ракети на озброєнні в Повітряних силах, якими треба стримувати та знищувати російську авіацію, крилаті ракети, балістичні ракети, якщо мова йде про Patriot. Тому саме мобільні вогневі групи витрачають свій боєкомплект, який можна поповнювати, на знищення "шахедів", – пояснив Ігнат.

Речник зазначив, що мобільні вогневі групи нарощуються в усіх Силах оборони і вони є в усіх регіонах – від Львова і до східних рубежів.

За його словами, потрібно саме мобільними вогневими групами захистити Україну від "шахедів".

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