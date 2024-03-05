На Вінничині унаслідок спалювання сухої трави загинув чоловік

На площа пожежі в 100 квадратних метрів загинув 84-річний чоловік.

Джерело фото: tvoemisto.tv

У селі Лучинчик, що входить до складу Вендичанської територіальної громади Могилів-Подільського району, 4 березня виявили тіло людини без ознак життя. Загиблим виявився 84-річний чоловік, повідомили у відділі комунікації ДСНС Вінниччини.

За попередніми даними, ймовірно, чоловік загинув унаслідок спалювання сухої трави. Площа пожежі становила близько 100 квадратних метрів. Вогонь було ліквідовано за допомогою п'ятеро місцевих жителів.

Наразі правоохоронними органами проводяться слідчі дії щодо цього трагічного випадку. Рятувальники Вінниччини звертають увагу громадян на заборону спалювання сухої рослинності, оскільки такі пожежі завдають значної шкоди навколишньому середовищу та можуть мати трагічні наслідки.

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