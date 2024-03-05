В Винницкой области в результате сжигания сухой травы погиб мужчина

На площадь пожара в 100 квадратных метров погиб 84-летний мужчина.

Источник фото: tvoemisto.tv

В селе Лучинчик, входящем в состав Вендичанской территориальной общины Могилев-Подольского района, 4 марта обнаружили тело человека без признаков жизни. Погибшим оказался 84-летний мужчина, сообщили в отделе коммуникации ГСЧС Винницкой области.

По предварительным данным, вероятно, мужчина погиб в результате сжигания сухой травы. Площадь пожара составляла около 100 квадратных метров. Огонь был ликвидирован с помощью пятеро местных жителей.

Сейчас правоохранительными органами проводятся следственные действия по этому трагическому случаю. Спасатели Винницкой области обращают внимание граждан на запрет сжигания сухой растительности, поскольку такие пожары наносят значительный ущерб окружающей среде и могут иметь трагические последствия.

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