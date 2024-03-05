Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
У военнообязанных будет 60 дней, чтобы обновить свои данные после вступления в силу закона о мобилизации

Заместитель председателя Комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев подчеркнул, что обновление данных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу будет обязанностью граждан, а не правом.

Объявлено начало отбора кандидатов на должность судьи КСУ по квоте Президента Украины

Офис Президента сообщает, что Конкурсная комиссия будет принимать документы кандидатов на должность судьи КСУ до 31 марта.

За тем, как Украина использует 50 млрд евро от ЕС, будет следить Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции

Механизм финансирования от ЕС предусматривает, что Ревизионный совет будет принимать рекомендации для Украины по всем случаям, когда, по ее мнению, украинские органы не приняли меры по предотвращению коррупции и конфликта интересов, а Украина должна будет выполнить такие рекомендации без задержки.

Для расчета налога на недвижимость Минюст теперь будет передавать данные о владельцах квартир и домов в Налоговую в автоматическом порядке

Считать налог на недвижимость теперь будут по данным об объектах жилой и нежилой недвижимости, которые будут передаваться в Налоговую службу в автоматическом порядке.

Как задекларировать уничтоженное имущество: разъяснение НАПК

Если дом или автомобиль уничтожены, то информация об имуществе все равно подлежит отображению до момента исключения сведений из Государственного реестра прав на недвижимое имущество или снятия транспортного средства с учета.

  1. В Украине

Большинство шахедов сбивают мобильные огневые группы, — Воздушные Силы

23:38, 5 марта 2024
Это позволяет хранить боеприпасы для поражения российских самолетов и ракет, — сказал представитель Воздушных Сил Юрий Игнат.
Большинство шахедов сбивают мобильные огневые группы, — Воздушные Силы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мобильные огневые группы уничтожают большинство "шахедов", которыми рф атакует Украину. Это позволяет хранить боеприпасы для уничтожения российской авиации и ракет. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Это очень хорошо, потому что у нас есть зенитные управляемые ракеты на вооружении в Воздушных силах, которыми надо сдерживать и уничтожать российскую авиацию, крылатые ракеты, баллистические ракеты, если речь идет о Patriot. Поэтому именно мобильные огневые группы тратят свой боекомплект, который можно пополнять, на уничтожение "шахедов", – объяснил Игнат.

Спикер отметил, что мобильные огневые группы наращиваются во всех Силах обороны и они есть во всех регионах – от Львова и до восточных рубежей.

По его словам, нужно именно мобильными огневыми группами оградить Украину от "шахедов".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду