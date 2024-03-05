Большинство шахедов сбивают мобильные огневые группы, — Воздушные Силы

Это позволяет хранить боеприпасы для поражения российских самолетов и ракет, — сказал представитель Воздушных Сил Юрий Игнат.

Мобильные огневые группы уничтожают большинство "шахедов", которыми рф атакует Украину. Это позволяет хранить боеприпасы для уничтожения российской авиации и ракет. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Это очень хорошо, потому что у нас есть зенитные управляемые ракеты на вооружении в Воздушных силах, которыми надо сдерживать и уничтожать российскую авиацию, крылатые ракеты, баллистические ракеты, если речь идет о Patriot. Поэтому именно мобильные огневые группы тратят свой боекомплект, который можно пополнять, на уничтожение "шахедов", – объяснил Игнат.

Спикер отметил, что мобильные огневые группы наращиваются во всех Силах обороны и они есть во всех регионах – от Львова и до восточных рубежей.

По его словам, нужно именно мобильными огневыми группами оградить Украину от "шахедов".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.