Робота в Чехії: як уникнути нелегальних агентств з працевлаштування

У Чехії чимало компаній, які працюють у «сірій зоні» чи нелегально.

Джерело фото: mukachevo.net

У Чехії широко поширені агентства з працевлаштування, які надають допомогу іноземним працівникам у вирішенні організаційних питань. Однак у країні діє чимало таких компаній, які працюють у "сірій зоні" чи навіть нелегально, пише proukrainu.blesk.cz.

Українцям, які мають намір співпрацювати з агентствами з працевлаштування, слід звернути увагу на кілька важливих моментів. По-перше, перед вибором агентства необхідно перевірити його офіційну реєстрацію та дозвіл на надання посередницьких послуг. Це можна зробити на сайті Центру зайнятості за назвою або ідентифікаційним номером.

Далі, співпраця з агентством передбачає підписання стандартної угоди між працівником і роботодавцем. За таким контрактом людина стає працівником агенції, яка, у свою чергу, укладає угоду про надання послуг з компанією-замовником. Принцип дії полягає в тому, що агенція підбирає працівників, укладає з ними трудові договори, після чого направляє їх до замовника.

Важливо зазначити, що тип договору між працівником та агентством - це класичний трудовий договір з обмеженим терміном дії. При цьому укладається угода про тимчасове направлення до конкретного роботодавця. Трудовий договір із агенцією діє разом із угодою про тимчасове направлення.

Працівник має отримати та підписати офіційний документ із інформацією про вакансію, описом посади, робочими годинами, рівнем зарплати, надбавками та правом на відпустку. Згідно із законодавством, агентство праці зобов'язана гарантувати своїм працівникам дотримання однакових умов з працівниками, які працевлаштовані без посередників.

Нарешті, слід зазначити, що важливо бути уважним при розгляді умов заробітної плати. В Чехії існує поняття зарплати нетто і брутто, тому варто звернути увагу на те, який саме тип зарплати вказаний в оголошенні про роботу.

У будь-якому випадку, перед укладенням угоди із агентством з працевлаштуванням важливо ретельно ознайомитися з усіма умовами та впевнитися у законності діяльності агентства.

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