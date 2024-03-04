Ольга Стефанішина повідомила, коли Україна очікує отримати переговорну рамку щодо вступу до ЄС

За словами Ольги Стефанішиної, Україна розраховує отримати переговорну рамку від ЄС до 12 березня.

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна розраховує на те, що Єврокомісія представить переговорну рамку щодо вступу країни до ЄС не пізніше 12 березня. Про це вона сказала у кулуарах на міжнародній платформі «Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом: елемент миру та світової поразки», передає «Ліга».

«Не пізніше 12 березня ми очікуємо, що Єврокомісія представить переговорну рамку та оцінить прогрес в реформах для того, щоб вже 19 березня країни ЄС могли ухвалити рішення», – сказала вона.

Також Стефанішина сподівається, що затягувань не буде. Вона додала, що є «сумні випадки», коли через внутрішні проблеми в Верховній Раді є звернення в Європейську комісію, маючи на увазі, вочевидь, лист Петра Порошенка до єврокомісара Олівера Варгеї, в якому поскаржився на недопуск опозиційних політиків до відвідування міжнародних подій.

Ольга Стефанішина зазначила, що це дуже «сумна практика», і вона не знає, який це матиме вплив на ситуацію.

Раніше ми писали, що Євродепутати закликали Раду Європи розпочати перемовини про вступ України та Молдови.

Також Ольга Стефанішина повідомила про «підводні камені» на шляху України в ЄС.

Ще Ольга Стефанішина назвала наступні кроки щодо переговорів про вступ до ЄС.

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