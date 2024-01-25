Верховенство права і реформа держуправління: Ольга Стефанішина назвала наступні кроки щодо переговорів про вступ до ЄС

Віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що дорожні карти у сферах верховенства права та реформи державного управління будуть основою переговорного процесу щодо вступу до ЄС.

Фото: slovoidilo.ua

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Уряд України узгодив з представниками Європейської комісії про початок скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС. Про це у Брюсселі розповіла віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина після зустрічі з єврокомісаром з розширення Олівером Варгеї, передає «Радіо Свобода».

За її словами, було сформовано графік всіх подальших зустрічей в рамках початку переговорного процесу, започаткували процес скринінгу і затвердили відповідні секторальні зустрічі, які будуть відбуватися в рамках скринінгу.

«Так само, за результатами сьогоднішніх переговорів ми починаємо роботу над дорожніми картами у сферах верховенства права та реформи державного управління, які будуть основою самого переговорного процесу», – заявила Стефанішина.

Скринінг – тривалий процес, що передбачає секторальні зустрічі за всіма напрямками, зазначила урядовиця. Почнуть із сектору фундаментальних прав та реформ.

«Сподіватимемося, що виконання Україною чотирьох рекомендацій прискорить і ухвалення переговорної рамки, і відкриття першого раунду переговорів», – зазначила віцепрем’єрка.

Наступну оцінку виконання Україною критеріїв, що супроводжували надання їй статусу кандидата, Єврокомісія, як очікується, оприлюднить наприкінці лютого.

Раніше ми писали, що Євродепутати закликали Раду Європи розпочати перемовини про вступ України та Молдови.

Також Ольга Стефанішина повідомила про «підводні камені» на шляху України в ЄС.

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