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Танк проти автомобіля: суд визначив, хто є винуватцем незвичної дорожньо-транспортної пригоди

16:46, 25 січня 2024
Механік-водій танку по дорозі на лінію фронту вважав, що зможе проскочити перехрестя, але не розрахував швидкості автомобіля.
Танк проти автомобіля: суд визначив, хто є винуватцем незвичної дорожньо-транспортної пригоди
Джерело фото: focus.ua
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Дещо нетипову справу щодо порушення Правил дорожнього руху довелося розглянути Костянтинівському міськрайонному суду Донецької області.

11 січня 2024 року суд розглянув протокол за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу про адміністративні правопорушення стосовно Олексія С., який наразі служить на посаді механіка-водія танку Т-64.

Згідно з матеріалами справи, вранці 12 грудня 2023 року танк Т-64 у супроводі легкового автомобіля рухався по другорядній дорозі та виїхав не перехрестя вулиць Мінська та Лермонтова у місті Костянтинівка.

В цей час по головній дорозі на перехрестя виїхав автомобіль, якому Т-64 мав надати перевагу, однак Олексій С. не зробив цього. Внаслідок зіткнення, як зазначено у рішенні суду, автомобіль і танк отримали механічні пошкодження, хоча травмованих не було.

У судовому засіданні Олексій С. визнав провину у скоєнні ДТП та повідомив, що був неуважний.

Він розповів, що 12 грудня отримав бойове завдання та керував танком Т-64, направляючись у бік міста Часів Яр. Попереду танку їхав автомобіль супроводу. Втім, автомобіль супроводу встиг проскочити перехрестя вулиць Мінська та Лермонтова, а ось танк вже не встиг.

Механік-водій зазначив, що хоча він і бачив автомобіль, який рухався по головній дорозі і який танк мав пропустити, втім, йому здалося, що автомобіль ще знаходиться далеко і танк під його керуванням встигне покинути перехрестя. Однак розрахунки механіка-водія виявилися невірними і зіткнення все ж відбулося.

У зв’язку з цим суд зазначив, що пункт 16.11 ПДР передбачає, що на перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху.

Відтак, Олексій С. був визнаний винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП та має сплатити 850 гривень штрафу.

Разом з тим, суд звільнив його, як військовослужбовця, від сплати судового збору у розмірі 605,6 гривень.

Автор В’ячеслав Хрипун

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