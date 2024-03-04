Ольга Стефанишина сообщила, когда Украина ожидает получить переговорную рамку по вступлению в ЕС

По словам Ольги Стефанишиной, Украина рассчитывает получить переговорную рамку от ЕС до 12 марта.

Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина рассчитывает на то, что Еврокомиссия представит переговорную рамку по вступлению страны в ЕС не позднее 12 марта. Об этом она сказала в кулуарах на международной платформе «Восстановление прав пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом: элемент мира и мирового поражения», передает «Лига».

«Не позже 12 марта мы ожидаем, что Еврокомиссия представит переговорную рамку и оценит прогресс в реформах для того, чтобы уже 19 марта страны ЕС могли принять решение», - сказала она.

Также Стефанишин надеется, что затяжек не будет. Она добавила, что есть «печальные случаи», когда из-за внутренних проблем в Верховной Раде есть обращение в Европейскую комиссию, имея в виду письмо Петра Порошенко к еврокомиссару Оливеру Варгее, в котором пожаловался на недопуск оппозиционных политиков к посещению международных событий.

Ольга Стефанишина отметила, что это очень «печальная практика», и она не знает, как это повлияет на ситуацию.

Ранее Евродепутаты призвали Совет Европы начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы.

Также Ольга Стефанишина сообщила о «подводных камнях» на пути Украины в ЕС.

Еще Ольга Стефанишина назвала следующие шаги по переговорам о вступлении в ЕС.

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