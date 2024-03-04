Споры в сфере налогообложения, публичной службы и соцобеспечения военнослужащих и полицейских: практика КАС ВС

В обзоре отражены правовые позиции Верховного Суда, имеющие значение для формирования единства судебной практики.

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Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики КАС ВС за январь 2024 года.

В обзоре отражены правовые позиции Верховного Суда, имеющие значение для формирования единства судебной практики при разрешении публично-правовых споров, в частности:

1) у сфері оподаткування та митної діяльності:

- про пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- про відповідальність за порушення вимог закону про застосування РРО на період дії воєнного стану на території України;

- про оподаткування операцій з постачання програмної продукції;

- про митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та податками;

2) у сфері публічної служби й соціального забезпечення військовослужбовців, поліцейських та членів їх сімей:

- про невключення в довідку про розмір грошового забезпечення поліцейських, що враховується для перерахунку пенсії, сум його індексації;

- про протиправність обмеження щодо проведення індексації пенсії, призначеної відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», в межах максимального розміру;

- про випадки, до яких не застосовується виплата одноразової грошової допомоги в розмірі, передбаченому абз. 1 п. 2 ст. 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Заслуговують на увагу й правові висновки у сфері застосування процесуального закону, зокрема щодо:

- неможливості розгляду в порядку адміністративного судочинства вимоги стосовно визнання протиправним та скасування розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій;

- оскарження ухвали суду першої інстанції у справах про застосування санкцій за загальними правилами адміністративного судочинства.

Упродовж січня 2024 року КАС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, з якими можна ознайомитися в огляді судової практики.

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