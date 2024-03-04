Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Денис Шмыгаль: Продолжаем реформу государственной службы, сократили уже 20 тысяч вакансий

Также в планах внедрить Дію для госслужащих, сообщил Денис Шмигаль.

Комитет предлагает изъять из законопроекта о защите бизнеса норму о присутствии представителя Совета бизнес-омбудсмена при обыске

Комитет рекомендует парламенту одобрить законопроект, направленный на выполнение решения СНБО, но убрать обязательное присутствие представителя Совета бизнес-омбудсмена при исполнении определений следственного судьи о временном доступе к вещам и документам, а также их участии в проведении обыска у предпринимателя.

Уже десять кандидатов на должности судей местных судов получили отказ от ВККС: почему так произошло

Кандидаты из числа участников отбора на должности судей 2017 года оказались в плену своих жизненных проблем.

Трое судей Верховного Суда отказались от участия в конкурсе на должности судей КСУ

Уже семь кандидатов на должности судей КСУ прекратили участие в конкурсе накануне собеседований с Совещательной группой экспертов.

Понятие «малозначительные дела» заменить «делами незначительной сложности»: появился законопроект об изменениях в ГПК во исполнение Решения КСУ

В Верховной Раде зарегистрирован еще один законопроект по выполнению Решения КСУ по малозначительным делам.

  1. В Украине

Минфин анонсировал повышение военного сбора и акцизов для наполнения бюджета

13:02, 4 марта 2024
Повышение военного сбора будет касаться юридических лиц – плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога третьей и четвертой групп, а также ФЛП – плательщиков единого налога.
Минфин анонсировал повышение военного сбора и акцизов для наполнения бюджета
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мобилизация дополнительных доходов государственного бюджета Украины на 2024 год предусматривает меры по увеличению поступлений от военных, акцизных сборов и введению ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим. Как пишет «Интерфакс-Украина», об этом сообщило Министерство финансов на запрос агентства.

«Предложения включают минимальные повышения ставок (преимущественно на уровень от 0,1% до 1,5%)», – сказано в ответе.

В Минфине напомнили, что в декабре 2023 года представители власти Украины и эксперты МВФ сформировали рабочую группу для выработки предложений по краткосрочным мерам по повышению доходов в 2024 году. Эти меры обеспечат дополнительные поступления в текущем году не менее 0,5% ВВП, или 44,2 млрд грн.

Уточняется, что изменения в уплате военного сбора будут касаться юридических лиц плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога третьей и четвертой групп, а также физических лиц-предпринимателей плательщиков единого налога первой, второй, третьей и четвертой групп.

Помимо того, дополнительный военный сбор, как предполагается, затронет

  • покупателей банковских металлов у банков и легковых автомобилей, подлежащих первой государственной регистрации в Украине,
  • продавцов недвижимости,
  • розничных продавцов ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней,
  • операторов сотовой связи, предоставляющих любые услуги мобильной связи.

«Предложения также включают в себя приведение акцизного налога на топливо в соответствие с минимальными стандартами ЕС, введение акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ и расширение перечня подакцизных товаров за счет налогообложения акцизным налогом растений рода конопли», – добавил Минфин.

Ожидается, что соответствующие законопроекты будут поданы на рассмотрение Кабинета министров и рассмотрены Верховной Радой до конца первого квартала 2024 года, уточнили в министерстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Мельник
    Олег Мельник
    голова Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Оксана Ул’яновська
    Оксана Ул’яновська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва