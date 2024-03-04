Минфин анонсировал повышение военного сбора и акцизов для наполнения бюджета

Повышение военного сбора будет касаться юридических лиц – плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога третьей и четвертой групп, а также ФЛП – плательщиков единого налога.

Мобилизация дополнительных доходов государственного бюджета Украины на 2024 год предусматривает меры по увеличению поступлений от военных, акцизных сборов и введению ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятиями, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим. Как пишет «Интерфакс-Украина», об этом сообщило Министерство финансов на запрос агентства.

«Предложения включают минимальные повышения ставок (преимущественно на уровень от 0,1% до 1,5%)», – сказано в ответе.

В Минфине напомнили, что в декабре 2023 года представители власти Украины и эксперты МВФ сформировали рабочую группу для выработки предложений по краткосрочным мерам по повышению доходов в 2024 году. Эти меры обеспечат дополнительные поступления в текущем году не менее 0,5% ВВП, или 44,2 млрд грн.

Уточняется, что изменения в уплате военного сбора будут касаться юридических лиц плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога третьей и четвертой групп, а также физических лиц-предпринимателей плательщиков единого налога первой, второй, третьей и четвертой групп.

Помимо того, дополнительный военный сбор, как предполагается, затронет

покупателей банковских металлов у банков и легковых автомобилей, подлежащих первой государственной регистрации в Украине,

продавцов недвижимости,

розничных продавцов ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней,

операторов сотовой связи, предоставляющих любые услуги мобильной связи.

«Предложения также включают в себя приведение акцизного налога на топливо в соответствие с минимальными стандартами ЕС, введение акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ и расширение перечня подакцизных товаров за счет налогообложения акцизным налогом растений рода конопли», – добавил Минфин.

Ожидается, что соответствующие законопроекты будут поданы на рассмотрение Кабинета министров и рассмотрены Верховной Радой до конца первого квартала 2024 года, уточнили в министерстве.

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