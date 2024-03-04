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  1. В Украине

Денис Малюська разъяснил, сокращат ли срок отбывания наказания заключенным, которые станут на защиту Украины

13:07, 4 марта 2024
Министр отметил, что оптимальным было бы зачисление службы в определенных пропорциях к наказанию.
Денис Малюська разъяснил, сокращат ли срок отбывания наказания заключенным, которые станут на защиту Украины
Фото: nas.gov.ua
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», возможность мобилизации осужденных в Украине рассматривается как один из потенциальных инструментов обеспечения пополнения украинской армии.

Стало известно, планируют ли сокращать срок отбывания наказания заключенным, которые станут на защиту Украины. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в интервью «РБК-Украина».

Министр отметил, что оптимальным было бы зачисление службы в определенных пропорциях к наказанию.

«Хорошее исполнение своих обязанностей как военного и определенные достижения – это вполне должен быть фактор для того, чтобы суд либо сокращал, либо освобождал от отбывания наказания, даже если сроки еще не истекли», – подчеркнул Денис Малюська.

Глава Минюста добавил, это возможный шанс заключенным показать, что они ресоциализировались, безопасны, воюют и находятся на одной стороне со всеми нами.

Раньше мы писали, какие изменения в Уголовный кодекс предлагаются в поправках к законопроекту о мобилизации.

Также Федор Вениславский объяснил, как мобилизация будет касаться осужденных.

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