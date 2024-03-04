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  1. В Украине

Пенсионерам сообщили, где можно ознакомиться с решением о прохождении видеоидентификации

16:46, 4 марта 2024
Ознакомиться с решением о прохождении видеоидентификации можно двумя способами.
Пенсионерам сообщили, где можно ознакомиться с решением о прохождении видеоидентификации
Фото: napensii.ua
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Пенсионный фонд Украины объяснил, где пенсионер может ознакомиться с решением о прохождении видеоидентификации. Об этом рассказали в пресс-службе ПФУ.

Пенсионеру или его законному представителю или помощнику сообщат о результатах видеоидентификации по электронной почте.

Кроме того, пенсионеру, отметившему в заявлении свой индивидуальный налоговый номер, результаты прохождения идентификации направляются в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в раздел «Мои обращения».

В ПФ добавили, что результаты проведенной видеоидентификации хранятся в личном кабинете пенсионера по его электронному пенсионному делу на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Ранее сообщалось, как записаться на прохождение идентификации в режиме видеоконференцсвязи через веб-портал ПФУ.

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