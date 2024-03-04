Пенсіонерам повідомили, де можна ознайомитись з рішенням про проходження відеоідентифікації

Ознайомитись з рішенням про проходження відеоідентифікації можна двома способами.

Фото: napensii.ua

Пенсійний фонд України пояснив, де пенсіонер може ознайомитись з рішенням про проходження відеоідентифікації. Про це розповіли у пресслужбі ПФУ.

Пенсіонеру або його законному представнику чи помічнику повідомлять про результат відеоідентифікації електронною поштою.

Крім того, пенсіонеру, який зазначив у заяві свій індивідуальний податковий номер, результати проходження ідентифікації надсилаються в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділ «Мої звернення».

У ПФ додали, що результати проведеної відеоідентифікації зберігаються в особистому кабінеті пенсіонера в його електронній пенсійній справі на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Раніше ми писали, як записатись на проходження ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку через вебпортал ПФУ.

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