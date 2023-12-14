Для запису необхідно виконати деякі кроки.

Джерело фото: pfu.gov.ua

У Пенсійному фонді України розповіли, як записатись на проходження ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку через вебпортал ПФУ.

Так, у ПФУ пояснили, що для запису необхідно виконати наступні кроки:

Крок 1. Зайдіть на вебпортал електронних Послуг Пенсійного фонду України.

У верхній частині екрану оберіть вкладку «Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку» та натисніть на неї.

Крок 2. У формі, що з’явиться на екрані, заповніть всі поля, позначені зірочкою. Виконайте зазначені на екрані вказівки.

Заповніть особисті дані; дані документу, що посвідчує особу;, вкажіть адресу електронної пошти та номер телефону (для отримання зворотного контакту від фахівців Пенсійного фонду); з випадаючого списку оберіть спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom; за необхідності, вкажіть вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоідентифікації (перекладач жестової мови, фізичний супровід персонального асистента або помічника, тощо), дайте згоду на передачу даних та натисніть «Подати заяву».

До заяви можуть бути додані (у вигляді прикріплених файлів) ідентифікаційні документи: паспорт, пенсійне посвідчення, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, свідотво про народження, трудова книжка тощо (розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб).

Після подачі заяви з громадянином зв’яжеться уповноважений працівник органу ПФУ для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації.

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