У Пенсійному фонді України розповіли, як записатись на проходження ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку через вебпортал ПФУ.
Так, у ПФУ пояснили, що для запису необхідно виконати наступні кроки:
Крок 1. Зайдіть на вебпортал електронних Послуг Пенсійного фонду України.
- У верхній частині екрану оберіть вкладку «Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку» та натисніть на неї.
Крок 2. У формі, що з’явиться на екрані, заповніть всі поля, позначені зірочкою. Виконайте зазначені на екрані вказівки.
- Заповніть особисті дані; дані документу, що посвідчує особу;, вкажіть адресу електронної пошти та номер телефону (для отримання зворотного контакту від фахівців Пенсійного фонду); з випадаючого списку оберіть спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom; за необхідності, вкажіть вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоідентифікації (перекладач жестової мови, фізичний супровід персонального асистента або помічника, тощо), дайте згоду на передачу даних та натисніть «Подати заяву».
- До заяви можуть бути додані (у вигляді прикріплених файлів) ідентифікаційні документи: паспорт, пенсійне посвідчення, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, свідотво про народження, трудова книжка тощо (розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб).
Після подачі заяви з громадянином зв’яжеться уповноважений працівник органу ПФУ для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації.
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