«Київстар» почав відновлювати мобільний зв'язок по всій Україні

У компанії повідомили, що відновлення послуг відбуватиметься поступово.

Фото: glavcom.ua

У середу, 13 грудня, оператор мобільного зв’язку «Київстар» повідомив, що почав включення голосового зв`язку по всій Україні. Про це йдеться у пресслужбі компанії.

Зазначається, що відновлення зв’язку розпочалося о 18:00.

«Відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі. У такому випадку рекомендуємо:

- перезавантажити телефони;

- відключити послугу VoLTE в налаштуваннях телефону», - сказано у заяві.

У Київстарі також додали, що наразі працюють над відновленням передачі даних та SMS і сподіваються, що вони також будуть доступні протягом доби.

Компанія ще пообіцяла підготувати компенсації усім абонентам та корпоративним клієнтам, які не могли скористатись сервісами компанії.

Як ми повідомляли, 12 грудня «Київстар» став мішенню потужної хакерської атаки.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар». Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби рф.

Також у «Київстар» пояснили, чому не працює національний роумінг.

Додамо, Міністерство внутрішніх справ України попередило громадян про нову фішингову схему шахраїв. Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку Kyivstar.

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