«Киевстар» начал восстанавливать мобильную связь по всей Украине

В компании сообщили, что возобновление услуг будет происходить постепенно.

glavcom.ua/

В среду, 13 декабря, оператор мобильной связи «Киевстар» сообщил, что начал включение голосовой связи по всей Украине. Об этом говорится в пресс-службе компании.

Отмечается, что возобновление связи началось в 18:00.

«Восстановление услуг будет происходить постепенно, поэтому до конца дня еще возможны кратковременные сложности. В таком случае рекомендуем:

- перезагрузить телефоны;

- отключить услугу VoLTE в настройках телефона», - говорится в заявлении.

В Киевстаре также добавили, что работают над восстановлением передачи данных и SMS и надеются, что они также будут доступны в течение суток.

Компания пообещала подготовить компенсации всем абонентам и корпоративным клиентам, которые не могли воспользоваться сервисами компании.

Как мы сообщали, 12 декабря «Киевстар» стал мишенью мощной хакерской атаки.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на «Киевстар». Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы рф.

Также в «Киевстаре» объяснили, почему не работает национальный роуминг.

Добавим, Министерство внутренних дел Украины предупредило граждан о новой фишинговой схеме мошенников. Злоумышленники создают в мессенджерах фейковые боты оператора связи Kyivstar

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