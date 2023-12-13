«Компенсация от Киевстара»: украинцев предупредили о новой схеме мошенников

В Украине активизировались мошенники — предлагают компенсацию за сбой в «Киевстаре».

Министерство внутренних дел Украины предупредило граждан о новой фишинговой схеме мошенников. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Злоумышленники создают в мессенджерах фейковые боты оператора связи Kyivstar. Мошенники распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации и информирования о сроках возобновления работы сервисов оператора.

«Абоненту предлагают перейти по ссылке и зарегистрироваться, чтобы получить деньги.

Так мошенники получают доступ к страницам в соцсетях, онлайн-банкинге», - пишут в МВД.

Как уберечь себя?

Доверяйте только проверенной информации на официальных страницах компании.

Не переходите по сомнительным ссылкам, не делитесь номерами телефонов и личными данными.

Как мы сообщали, 12 декабря «Киевстар» стал мишенью мощной хакерской атаки.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на «Киевстар». Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы рф.

Также в «Киевстаре» объяснили, почему не работает национальный роуминг.

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