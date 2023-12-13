Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты вновь криминализировали контрабанду: что изменится в Уголовном кодексе, кто будет расследовать и когда вступит в силу

Как отметили в ГЮУ Верховной Рады, отсрочка вступления в силу статьи 201-3 «Контрабанда товаров» создаст ситуацию, при которой деяние, которое де-юре признано законодателем согласно принятому закону преступлением, де-факто будет влечь уголовную ответственность только через полгода.

Министерство обороны будет определять сроки пребывания военнослужащих Вооруженных Сил в международных организациях

Минобороны будет устанавливать соотношение численности лиц офицерского, сержантского и старшинского состава по воинским званиям и предельные сроки пребывания таких лиц на должностях в ВСУ, - Кабмин одобрил изменения.

Изъятие или выкуп земель природно-заповедного фонда из коммунальной собственности возможны только по обязательному согласованию с Верховной Радой, - Верховный Суд

Верховный Суд пришел к выводу, что вмешательство суда в право мужчины мирно владеть земельным участком соответствует закону.

Верховный Суд сделал вывод, является ли доцент кафедры в случае получения денег от студента, субъектом ответственности по статье 354 УК

В случае получения неправомерной выгоды от студента за выполнение дипломной работы вместо него и за содействие ее успешной защите перед государственной экзаменационной комиссией доцент кафедры является субъектом состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 354 УК, – Верховный Суд.

Опубликованы изменения в Порядок внесения средств на спецсчет при применении залога как меры пресечения

Подозреваемый, обвиняемый освобождается из-под стражи после получения и проверки уполномоченным должностным лицом места предварительного заключения информации, содержащейся в платежной инструкции и подтверждающей внесение залога, такая проверка не может длиться больше дня.

  1. В Украине

«Компенсация от Киевстара»: украинцев предупредили о новой схеме мошенников

14:27, 13 декабря 2023
В Украине активизировались мошенники — предлагают компенсацию за сбой в «Киевстаре».
«Компенсация от Киевстара»: украинцев предупредили о новой схеме мошенников
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Министерство внутренних дел Украины предупредило граждан о новой фишинговой схеме мошенников. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Злоумышленники создают в мессенджерах фейковые боты оператора связи Kyivstar. Мошенники распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации и информирования о сроках возобновления работы сервисов оператора.

«Абоненту предлагают перейти по ссылке и зарегистрироваться, чтобы получить деньги.

Так мошенники получают доступ к страницам в соцсетях, онлайн-банкинге», - пишут в МВД.

Как уберечь себя?

Доверяйте только проверенной информации на официальных страницах компании.

Не переходите по сомнительным ссылкам, не делитесь номерами телефонов и личными данными.

Как мы сообщали, 12 декабря «Киевстар» стал мишенью мощной хакерской атаки.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на «Киевстар». Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы рф.

Также в «Киевстаре» объяснили, почему не работает национальный роуминг.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Борисенко
    Ірина Борисенко
    суддя Господарського суду міста Києва