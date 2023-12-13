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Чи потрібна участь прокурорів у судових засіданнях по справах щодо покарання водіїв за п’яне керування, - ЄСПЛ виніс нове рішення

Європейський суд з прав людини вказав, що відсутність прокурора під час апеляційного перегляду судом постанови про притягнення водія до відповідальності за ч. 1 ст. 130 Кодексу про адмінправопорушення, за умови дотримання критеріїв безсторонності суду, не порушує Конвенцію.

Чи можна звільнити від сплати судового збору відповідача через його фінансовий стан, - Велика Палата Верховного Суду висловила позицію

Касаційний господарський та Касаційний цивільний суд висловили з питання можливості звільнення від сплати судового збору відповідача різні позиції, - що вирішила Велика Палата.

Депутати знов криміналізували контрабанду: що зміниться у Кримінальному кодексі, хто буде розслідувати та коли набуде чинності

Як зазначили у ГЮУ Верховної Ради, відтермінування набрання чинності статтею 201-3 «Контрабанда товарів» створить ситуацію, за якої діяння, що де-юре визнане законодавцем згідно з прийнятим законом злочином, де-факто тягнутиме кримінальну відповідальність лише через пів року

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ліквідується як структурний підрозділ ОГП, а прокурори переводяться – що зміниться з 1 січня

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ліквідується як самостійний структурний підрозділ Офісу Генпрокурора, а прокурори та інші працівники САП переводяться за їх згодою.

Співбесіди з кандидатами на посади суддів з числа учасників добору 2017 року розпочнуться у січні 2024 року

Вперше в історії судової влади України правила добору на посади суддів змінені вже після визначення фінального рейтингу кандидатів та проведення конкурсів на вакантні посади суддів.

  1. В Україні

«Компенсація від Київстару»: українців попередили про нову схему шахраїв

14:27, 13 грудня 2023
В Україні активізувались шахраї — пропонують компенсацію за збій у «Київстарі».
«Компенсація від Київстару»: українців попередили про нову схему шахраїв
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Міністерство внутрішніх справ України попередило громадян про нову фішингову схему шахраїв. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку Kyivstar. Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора.

«Абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші. 

Так шахраї отримують доступ до сторінок в соцмережах, онлайн-банкінгу», - пишуть в МВС.

Як уберегти себе?

Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії.

Не переходьте за сумнівними посиланнями, не діліться номерами телефонів та особистими даними.

Як ми повідомляли, 12 грудня «Київстар» став мішенню потужної хакерської атаки.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар». Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби рф.

Також у «Київстар» пояснили, чому не працює національний роумінг.

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