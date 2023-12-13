«Компенсація від Київстару»: українців попередили про нову схему шахраїв

В Україні активізувались шахраї — пропонують компенсацію за збій у «Київстарі».

Міністерство внутрішніх справ України попередило громадян про нову фішингову схему шахраїв. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку Kyivstar. Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора.

«Абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші.

Так шахраї отримують доступ до сторінок в соцмережах, онлайн-банкінгу», - пишуть в МВС.

Як уберегти себе?

Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії.

Не переходьте за сумнівними посиланнями, не діліться номерами телефонів та особистими даними.

Як ми повідомляли, 12 грудня «Київстар» став мішенню потужної хакерської атаки.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар». Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби рф.

Також у «Київстар» пояснили, чому не працює національний роумінг.

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