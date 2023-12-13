Нацсовет выносит на общественное обсуждение проект Плана реализации Стратегии своей деятельности

План предусматривает взаимодействие регулятора с органами совместного регулирования и сотрудничество с международными организациями и национальными институтами.

Фото: golos.com.ua

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что общественность может приобщиться к обсуждению Плана реализации в 2024 году Стратегии деятельности Нацсовета на 2024-2026 годы. Об этом говорится на официальном сайте Нацсовета.

В наработанном медиарегулятором проекте Плана реализации Стратегии описываются мероприятия, которые Национальный совет будет реализовывать в следующем году для достижения целей и задач, определенных Стратегией. Он разработан во исполнение статьи 9 и пункта 3 части первой статьи 90 Закона Украины «О медиа».

Документ определяет текущее состояние регулирования в медиасфере, основные проблемы и вызовы, а также мероприятия на 2024 год для приближения достижения определенных Стратегией целей и задач по разным направлениям: в сфере лицензирования и регистрации медиа, обеспечения вещания на основании разрешения на временное вещание, в том числе после деоккупации территорий Украины, создания каналов вещания и многоканальных электронных коммуникационных сетей, предусматривающих использование радиочастотного спектра, стимулирование конкурентной медиасреды, защиты информационного пространства, прав детей, а также представителей разных этнических и социальных групп.

Кроме того, План предусматривает:

взаимодействие регулятора с органами совместного регулирования;

сотрудничество с международными организациями и национальными институтами по вопросам усиления информационной безопасности, изучение лучших практик и внедрение их в национальное законодательство для развития медиа.

Общественное обсуждение продлится 1 месяц со дня обнародования документа.

Предложения и замечания по содержанию проекта Плана можно направлять в письменной и электронной форме в адрес Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию: ул. Прорезная, 2, г. Киев, 01601; или по электронной почте: [email protected]

Ознакомиться с проектом Плана можно по ссылке.

Напомним, ранее была сформирована рабочая группа, которая начинает процесс создания органа сорегулирования в сфере онлайн-медиа.

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